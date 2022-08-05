Венгерская MOL Group во II квартале увеличила прибыль до $690 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Венгерская нефтегазовая MOL Group по итогам второго квартала 2022 года получила чистую прибыль в размере $690 млн, что в 1,6 раза выше, чем в первом квартале, и на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Выручка компании составила $6,87 млрд. Рост показателя к предшествующему кварталу - 16%, ко второму кварталу 2021 года - 43%.

Операционная прибыль выросла на 45% кв./кв. и вдвое ко второму кварталу 2021 года, до $1 млрд. EBITDA увеличилась на 46% и 50% соответственно, до $1,3 млрд.

Во втором квартале добыча MOL составила 92,4 тысячи баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, что на 1,8% ниже, чем в предыдущем квартале, и на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что сокращение добычи связано со снижением сезонного спроса на газ с месторождения Pearl, а также c ремонтными работами на активах в Азербайджане.

При этом суточный уровень добычи на российском "Байтексе" (Оренбургская область) во втором квартале составил 4 тыс. б.н.э. (-2,4% кв./кв., сопоставимо с уровнем второго квартала 2021 года).

В 2021 году MOL Group получила чистую прибыль в размере $1,6 млрд против убытка в $63,4 млн в 2020 году. Средняя добыча составила 97 тысяч б.н.э. в сутки.