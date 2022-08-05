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ЦБ будет требовать от банка бизнес-план при покупке свыше 10% другой кредитной организации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ будет требовать от банка предоставить бизнес-план при покупке свыше 10% акций или долей в другой кредитной организации.

Проект изменений в указание №5275-У "О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки" опубликован на сайте регулятора.

Сейчас в ЦБ подаются бизнес-планы при создании или реорганизации кредитной организации, изменении статуса небанковской кредитной организации на банк, при получении банком с универсальной лицензией статуса банка с базовой лицензией и наоборот, при получении лицензии для расширения деятельности, а также в случае изменения статуса микрофинансовой компании на статус банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

Эти положения дополняются новым пунктом: банк должен предоставить в ЦБ бизнес-план, если он прямо или косвенно купил или получил в доверительное управление более 10% акций или долей другой кредитной организации.

Регулятор также уточнил перечень случаев, при которых бизнес-план банка может не составляться и не представляться. В частности, в случае реорганизации банка в соответствии с мерами по предупреждению банкротства, если размер присоединяемой кредитной организации на дату принятия решения о реорганизации не превышает 10% от капитала присоединяющего банка. В числе других исключений - реорганизация банка, осуществляемая в целях противодействия санкциям других стран, или если банк покупает акции/доли другой кредитной организации в соответствии с мерами по предупреждению банкротства.

Планируемый срок вступления указания в силу - 1 октября 2023 года.

Бизнес-план кредитной организации должен содержать информацию о ее целях, задачах и маркетинговой политике, характеризовать значимые и потенциально значимые риски, а также предполагаемые результаты работы.

ЦБ РФ
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