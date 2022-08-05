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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Июльская жара и инфляция заставили британцев реже ходить в магазины

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Британские магазины зафиксировали отток посетителей в июле из-за высоких температур и рекордной за 40 лет инфляции, сообщает издание ShareCast со ссылкой на исследование BRC-Sensormatic IQ Footfall Monitor.

В июле общее число посетителей в магазинах королевства упало на 14,2% относительно июля 2019 года, последнего года до пандемии. В июне падение к июню 2019 года составляло 10,5%.

Торговые центры посетило на 24,8% меньше человек, чем тремя годами ранее.

В последнюю неделю июля наблюдалось оживление продаж еды и напитков, поскольку британцы готовились к просмотру финала женского чемпионата мира по футболу, в котором сборная Англии играла против Германии (и выиграла со счетом 2:1), сказала глава Консорциума британских ритейлеров Хелен Дикинсон.

Великобритания Хелен Дикинсон
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