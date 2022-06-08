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Принят закон о праве президента вводить капитальные ограничения на финрынке

Принят закон о праве президента вводить капитальные ограничения на финрынке
Президент РФ Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который законодательно прописывает полномочия президента РФ в вопросе введения капитальных ограничений на финансовом рынке и применения мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности России в условиях санкций.

Поправки (№1101162-7) были внесены в конце мая группой депутатов в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" (127-ФЗ).

Закрепляется, что президент РФ вправе как для граждан, так и компаний устанавливать особый порядок осуществления отдельных сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами; особый порядок исполнения российскими юридическими лицами обязательств по выплате распределенной прибыли (дивидендов) перед участниками, являющимися лицами недружественных иностранных государств; особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.

В принятом законе прописывается, что меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности, могут предусматривать: запреты на осуществление отдельных сделок, в том числе запретов или ограничений на проведение валютных операций; изменение валюты обязательства по отдельным договорам; необходимость получения специального разрешения на осуществление отдельных сделок, открытие счетов и вкладов, проведение операций по ним; замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества; установление лимита проводимых валютных операций; установление требований к покупке или продаже иностранной валюты на бирже; установление требований к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

Уточняется, что часть полномочий по введению ограничений может быть делегирована президентом правительству или ЦБ.

Ранее в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Алексей Гузнов пояснял, что большинство прописанных в поправках мер уже воплощены в антисанкционных указах президента РФ в течение последних трех месяцев. Возможность вводить эти меры прописана в "антисанкционном" 127-м законе, но через норму, которая не носит конкретный характер, там говорится, что президент вправе принимать "иные меры".

"В ходе подготовки и обсуждения тех мер, которые реализованы в указах президента (...), было определено, что такого рода меры целесообразно с точки зрения восприятия обществом - какие направления регулирования могут возникнуть - конкретизировать в отдельной норме 127-го закона, что и было сделано", - сказал Гузнов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
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