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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

ЦБ привяжет надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам к валютной выручке заемщиков

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ конкретизировал планы по введению дифференцированных надбавок к коэффициентам риска для валютных активов банков.

Регулятор разместил на своем сайте проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У".

Как и обещал ЦБ, надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны).

Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств (экспортер или неэкспортер).

ЦБ предлагает устанавливать надбавки к коэффициентам риска в отношении следующих требований по кредитам (займам), а также вложениям в долговые ценные бумаги:

- к юрлицам-экспортерам в валюте недружественных стран;

- к иным юрлицам в валюте недружественных стран;

- к иным юрлицам-экспортерам в валюте дружественных стран;

- к иным юрлицам в валюте дружественных стран.

Действующие критерии для признания юридических лиц экспортерами предполагается концептуально сохранить.

При этом планируется исключить из-под действия надбавок указанные требования, если они:

- прямо или косвенно обеспечены государственной гарантией;

- направлены на финансирование проектов, реализуемых в соответствии с международными договорами РФ.

ЦБ РФ
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