Инвесторам "Северстали" продлили срок голосования по условиям евробондов-22

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Северсталь" продлила срок предоставления инвесторами письменного согласия на изменение порядка обслуживания долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2022 году до 16 августа (16:00 по Лондону), говорится в ее сообщении.

Срок предоставления согласия продлен, чтобы позволить это сделать держателям облигаций, которые не имели возможности представить письменную резолюцию, сообщила компания.

Первоначальный дедлайн для инвесторов по этому голосованию истекал 8 августа.

"Северсталь" 13 июля предложила держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 году одобрить изменение порядка обслуживания долговых бумаг, разрешив выплаты в рублях определенным категориям инвесторов. Также компания предлагает держателям дать согласие на досрочное погашение евробондов в конце августа.

В частности, "Северсталь" просит держателей евробондов предоставить согласие и уполномочить эмитента или саму компанию производить любые платежи процентов или суммы основного долга напрямую. При этом выплаты будут производиться в рублях инвесторам, которые по состоянию на 27 июля владеют евробондами через НРД или другие российские депозитарии, имеющие счета в Euroclear или Clearstream. Соответствующие платежные обязательства перед этими инвесторами будут считаться исполненными, когда средства будут получены НРД или другим российским депозитарием.

Также в рублях получат выплаты держатели, которые по состоянию на 27 июля владеют евробондами через иностранных депозитариев и подали в "Северсталь" заявление, выбрав опцию получения выплат на счет в рублях, открытый на их имя в российской кредитной организации или, с учетом всех положений применимого законодательства, иностранной кредитной организации. Заявление должно быть получено компанией не позднее чем за 7 рабочих дней до даты платежа, установленной на 17 октября 2022 года. Инвесторы, выбравшие этот вариант, получат выплаты от "Северстали" напрямую или через финансового посредника или иного платежного агента, которого "Северсталь" вправе привлечь по своему усмотрению. Соответствующие платежные обязательства по евробондам в этом случае будут считаться исполненными, когда средства будут списаны с банковского счета "Северстали" в РФ.

Платежи остальным держателям будут по-прежнему считаться подлежащими уплате в соответствии с первоначальными условиями евробондов. Такие платежи будут осуществлены только после того, как будут получены все необходимые регуляторные лицензии государственных органов за пределами РФ, а также все необходимые разрешения уполномоченных органов в РФ, отмечала компания.

Кроме того, "Северсталь" предлагает владельцам евробондов согласиться на перенос выплаты процентов и купона за апрель на 17 октября без начисления и уплаты каких-либо процентов за просрочку.

Еще одно предложение компании – предоставить согласие на досрочное погашение займа и непогашенных на соответствующий момент евробондов 29 августа по номиналу вместе с процентами, начисленными и не выплаченными по состоянию на дату досрочного погашения. В случае, если это предложение будет одобрено держателями, дата погашения выпуска (17 октября) меняется на дату досрочного погашения.

Чтобы предложения были одобрены, компании необходимо получить письменное согласие держателей, владеющих в совокупности не менее двух третей суммы основного долга по евробондам. При этом пункт о досрочном погашении представляет собой независимую часть и вступит в силу только, если вступят в силу остальные предложения.

"Северсталь" с начала июня находится под блокирующими санкциями США, но с проблемами в обслуживании своих евробондов компания столкнулась еще до попадания в SDN List, весной, после включения ее основного владельца Алексея Мордашова в санкционный список ЕС.

В конце июня OFAC выдал лицензию на продажу или передачу ценных бумаг "Северстали", срок ее действия – до 31 августа.