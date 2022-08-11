"Северсталь" получила согласие инвесторов на досрочное погашение евробондов-2022

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Северсталь" получила согласие инвесторов на досрочное погашение выпуска долларовых еврооблигаций в августе.

Компания уведомляет, что 11 августа получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия держателей евробондов, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга не погашенных на соответствующий момент времени облигаций.

Датой досрочного погашения евробондов по номиналу вместе с процентами, начисленными по эту дату и не выплаченными по состоянию на такую дату, включая купон за апрель, является 29 августа. Согласно сообщению, держатели евробондов, которые по состоянию на 27 июля владеют евробондами через НРД или другие российские депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.

Держатели еврооблигаций, которые владеют ими через иностранные депозитарии и желают получить прямые выплаты от "Северстали" в рублях, должны связаться с компанией для получения формы заявления на прямую выплату и предоставить до 18 августа подписанное заявление, с приложением подтверждения владения евробондами на 27 июля, документов, удостоверяющих личность, а также документов для целей налогового учета.

Заявление должно содержать реквизиты текущего рублевого счета, открытого в российской кредитной организации, либо обязательство предоставить реквизиты рублевого счета в течение 90 календарных дней с даты досрочного погашения. Также владелец евробондов может предоставить "Северстали" полномочия на открытие рублевого счета от имени или в пользу держателя с учетом требований российского законодательства. Прямой платеж будет произведен в дату досрочного погашения, при условии, что инвестор предоставил необходимые данные в "Северсталь" до 18 августа или в течение 7 российских рабочих дней после даты, когда держатель предоставит эти данные.

Изначально срок погашения этого выпуска еврооблигаций "Северстали" приходился на октябрь 2022 года. В обращении были долговые бумаги номинальным объемом $634,051 млн.

"Северсталь" с начала июня находится под блокирующими санкциями США, но с проблемами в обслуживании своих евробондов компания столкнулась еще до попадания в SDN List, весной, после включения ее основного владельца Алексея Мордашова в санкционный список ЕС. В частности, в апреле компания сообщила, что не имеет технической возможности провести купонный платеж по выпуску с погашением в 2022 году.

В конце июня OFAC выдал лицензию на продажу или передачу ценных бумаг "Северстали", срок ее действия - до 31 августа.

Помимо выпуска-2022 у "Северстали" в обращении есть еще один выпуск еврооблигаций - со сроком погашения в сентябре 2024 года.