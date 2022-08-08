Владелец "Л'Этуаль" консолидировал 100% в сети "Подружка"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ООО "Алькор и Ко", оператор сети магазинов косметики и парфюмерии "Л'Этуаль", стало владельцем 100% долей в ООО "Табер Трейд", управляющим сетью "Подружка", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее "Алькор и Ко" владел 90% долей, по 5% было у Дмитрия Тамурки, сооснователя и гендиректора "Подружки", и Павла Смирнова.

Первым о консолидации 100% долей сообщил Forbes. По данным издания, которое ссылается на представителя "Л'Этуаль", с августа в "Подружке" сменится гендиректор: вместо Тамурки эту должность займет Станислав Мелингер, который ранее занимал пост директора департамента технологического развития ювелирной компании "Адамас".

Генеральный директор "Л'Этуаль" Татьяна Володина, которую также цитирует Forbes, отметила, что в будущем компания планирует увеличить ассортимент обеих сетей, расширить географию, скорость и способы доставки и предложить покупателям "еще более привлекательные цены".

ООО "Алькор и Ко" закрыло сделку по покупке 90% долей в "Подружке" (ООО "Табер Трейд") в январе 2020 года. Ранее в том же месяце сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (тогда ФАС согласовала покупку 100% долей).

По данным "СПАРКа", выручка ООО "Алькор и Ко" в 2021 году выросла на 21,7%, до 80,42 млрд рублей. Чистая прибыль составила 8,49 млрд рублей против 5,88 млрд рублей годом ранее.

Выручка ООО "Табер Трейд" повысилась на 18,5%, до 15,18 млрд рублей, чистая прибыль - на 57,9%, до 502,5 млн рублей.