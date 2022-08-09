"Юганскнефтегаз" в 2021 году направил 5 млрд рублей на "зеленые инвестиции"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ООО "РН-Юганскнефтегаз" (крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти") в 2021 году инвестировало больше 5 млрд руб. в природоохранные мероприятия, в том числе в увеличение полезного использования попутного нефтяного газа, повышение надежности трубопроводов, а также энергосбережение и рекультивацию земель. Об этом говорится в сообщении компании.

"В результате мероприятий по диагностике и ремонту трубопроводного транспорта за последние 5 лет предприятие сократило число отказов на 50%. В настоящее время более 13 тысяч км трубопроводов находятся под постоянным контролем экологической службы "РН-Юганскнефтегаз", - отмечается в пресс-релизе.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - "дочка" ПАО "НК "Роснефть" и его ключевым добывающим активом, на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании.