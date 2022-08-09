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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

ММК объявил принудительную конвертацию GDR в обыкновенные акции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" объявляет принудительную конвертацию глобальных депозитарных расписок по заявлениям от держателей GDR.

Держатели GDR ММК могут предоставить депозитарию АО КБ "Ситибанк" заявление о принудительной конвертации расписок в акции ММК. В течение 10 рабочих дней после приема заявлений (12.10.22 - 26.10.22) "Ситибанк" открывает обратившемуся лицу счет депо владельца, списывает соответствующее количество акций ММК со счета депо депозитарных программ и зачисляет их на счет депо, открытый обратившемуся лицу.

В случае, если общее количество акций ММК, в отношении которых представлены заявления о принудительной конвертации, превышает количество акций ММК, учитываемых на счете депо депозитарных программ, операции по конвертации не проводятся. В остальных случаях будет действовать порядок автоматической конвертации GDR, предусмотренный законом 319-ФЗ с учетом решения совета директоров Банка России от 22 июля 2022 года.

ММК уведомит держателей GDR о начале процесса автоматической конвертации ГДР отдельным пресс-релизом.

Листинг депозитарных расписок ММК на Лондонской фондовой бирже прекращен с 27 июня.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК
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