НЛМК объявил принудительную конвертацию GDR в акции для иностранных депозитариев

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Группа НЛМК объявляет о принудительной конвертации для депозитарных расписок, которые учитываются в иностранных депозитариях, а также для тех держателей, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за введенных ограничительных мер, говорится в сообщении компании.

При желании принять участие в принудительной конвертации держатель вправе обратиться с заявлением в АО "Райффайзенбанк" до 12 октября 2022 года.

Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции произойдет после 12 октября - в случае, если у Райффайзенбанка не возникнет обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении, а также если общее количество депозитарных расписок, указанных всеми заявителями, не превысит количество депозитарных расписок, находящихся в обращении.