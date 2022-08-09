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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Нефтяные котировки перешли к росту, Brent подорожала до $97,64 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник днем.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 мск во вторник составляет $97,64 за баррель, что на $0,99 (1,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени $91,55 за баррель, что на $0,79 (0,87%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

"У США и Ирана есть несколько недель, чтобы решить будут ли они возобновлять соглашение 2015 года, которое позволит Ирану снова экспортировать нефть", - отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дар.

Кроме того, инвесторы ждут публикации ежемесячного прогноза по рынку нефти Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, которая состоится позднее во вторник.

Brent WTI
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