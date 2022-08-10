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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Инфляция в Германии в июле ускорилась до 8,5%

Основной причиной эксперты называют по-прежнему подорожание энергоносителей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле увеличились на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В помесячном выражении цены выросли на 0,8%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В июне потребительские цены в ФРГ выросли на 8,2% в годовом выражении и снизились на 0,1% относительно мая.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июле повысились на 7,5% в годовом выражении после роста на 7,6% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,9% (после подъема на 0,1% в июне). Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

"Рост цен на энергоносители по-прежнему остается основной причиной высокой инфляции", - отметил глава Destatis Георг Тиль.

Энергоносители выросли в цене на 35,5% в годовом выражении после увеличения на 38% в июне, продукты питания подорожали на 14,8%. Без учета этих двух категорий товаров потребительские цены увеличились на 3,2% год к году.

Destatis Германия Георг Тиль
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