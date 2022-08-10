Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,06-60,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,435 руб./$1 (+28,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 61,5975 руб./EUR1 (-4,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,79 коп. к уровню закрытия 9 августа, до 60,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,36 коп. выше уровня действующего официального курса, евро – на 4,33 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и подрастает к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex. На глобальном рынке доллар укрепляется в паре с евро в ожидании статистики по инфляции в США, которая будет опубликована в 15:30 по московскому времени в среду. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу – замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не ввергнув при этом американскую экономику в рецессию.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

Цены на нефть опускаются утром в среду. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 в среду составляет $95,7 за баррель, что на 0,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,74 за баррель, что на 0,84% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.