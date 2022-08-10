X5 Group открыла в Москве распределительный центр для "Чижиков"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - X5 Group, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, открыла в Москве распределительный центр для сети "жестких" дискаунтеров "Чижик". Центр обеспечит работу 250 магазинов в городе и Московской области, сообщила компания.

Общая площадь нового распределительного центра в Москве составляет 17,4 тысячи кв. м. Он способен обрабатывать до 1,5 тысячи тонн продукции в сутки. Работать в нем будет больше 300 человек и семь десятков единиц техники.

В мае Х5 открыла первый распределительный центр для дискаунтеров - в Воронеже, в июле был запущен аналогичный комплекс в Уфе. В августе ритейлер планирует открыть такой же центр в Екатеринбурге.

Дискаунтеры "Чижик" работают в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. В начале августа Х5 сообщила, что планирует ускорить развитие сети "жестких" дискаунтеров и увеличить их количество к концу года.

Первые магазины "Чижик" были открыты в октябре 2020 года. Ценовая политика формата предполагает более низкую стоимость продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Подход к ценообразованию основан на принципе "низкие цены каждый день". Ассортимент магазинов включает около 800 наименований продукции, 300 из которых - собственные торговые марки (СТМ).

X5 Retail Group N.V. - крупнейший по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 19 779 магазинов.