ВС РФ счел, что с заключенным предварительным договором отозвать согласие на сделку нельзя

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сторона может отозвать свое согласие на сделку только до момента заключения предварительного договора, решил Верховный суд (ВС) РФ. Согласно опубликованному определению, состоявшийся после этого отзыв согласия со стороны заинтересованного лица не мешает понудить стороны к заключению основного договора.

Вопрос о последствиях отзыва согласия на сделку судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ разбирала на примере тяжбы между совладельцами карельского ООО "Рента+". Компания занимается арендой недвижимости и в равных долях принадлежит Юлии Сарычевой и Владимиру Самсонову, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В августе 2019 года они заключили предварительный договор, по которому Самсонов обязался продать 16% в компании Сарычевой до 14 августа 2020 года - по номинальной стоимости, за 3200 рублей. Супруга Самсонова не возражала против сделки с совместно нажитым имуществом в виде доли в компании и дважды давала нотариальное согласие на нее: изначально в марте 2019 года "на продажу за цену и на условиях по его [мужа - ИФ] усмотрению" любой доли, а в августе того же года - на заключение предварительного договора купли-продажи 16% в капитале, говорится в материалах дела.

Однако в оговоренный срок сделка так и не состоялась, Самсонов "к нотариусу для заключения договора не явился", описывается ситуация в судебных документах. После этого Сарычева обратилась в суд с иском о понуждении партнера к заключению договора купли-продажи, а тот потребовал признать предварительный договор недействительным, полагая, что его условия были "для него кабальными и невыгодными, договор заключен под влиянием обмана", говорится в материалах дела.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Ренты+" в 2017 году составила 2,15 млн рублей, чистая прибыль - 1,83 млн рублей. Более поздних сведений о результатах деятельности компании нет.

Уже после начала судебной тяжбы Самсонова отозвала свои согласия на продажу доли в компании и заключение предварительного договора. Она ссылалась на "существенное занижение цены спорной доли в противоречие ее интересам и интересам ее семьи".

Арбитражный суд республики Карелия отказал Самсонову в признании предварительного договора недействительным, указав, что такое требование он заявил с опозданием, пропустив годичный срок на оспаривание. Не нашел суд и подтверждения тому, что предварительный договор заключался под влиянием заблуждения и на крайне невыгодных условиях.

Требования Сарычевой суд тоже не стал удовлетворять, сославшись на то, что Самсонова отозвала согласия на сделку, а "понуждение к заключению основного договора заведомо с нарушением права совместной собственности супругов недопустимо". Предварительный договор не лишал Самсонову права отозвать свое согласие на продажу доли в компании, согласилась апелляция. По ее мнению, это соответствует пункту 57 постановления пленума ВС РФ от 2015 года №25, согласно которому лицо, давшее предварительное согласие на совершение сделки, вправе отозвать его, уведомив стороны сделки до момента ее совершения. Кассация согласилась с этим подходом.

Однако ВС РФ, куда пожаловалась Сарычева, выводы судов о последствиях отзыва согласия не поддержал. Он указал, что из упомянутого постановления пленума следует, что отзыв согласия допускается до момента вступления сторон в договорные отношения. Но, как следует из определения суда, заключение предварительного договора также является сделкой, так как с этого момента у его сторон возникают права и обязанности. Поэтому "возможность отзыва согласия третьего лица на отчуждение имущества с этого момента утрачивается", говорится в определении ВС РФ.

В рассматриваемом споре Самсонова дала согласие на отчуждение долей в уставном капитале компании и отозвала его после заключения предварительного договора, обратила внимание коллегия ВС РФ. Поэтому такое действие "не могло иметь юридических последствий".

"При названных обстоятельствах отзыв предварительного согласия на совершение сделки, состоявшийся после заключения предварительного договора, не мог являться основанием для отказа в иске о понуждении к заключению основного договора", - говорится в опубликованном определении ВС РФ. Его коллегия отправила спор на новое рассмотрение в части отказа в понуждении к заключению договора с учетом собственных выводов.