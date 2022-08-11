РЖД и Torgmoll запустили сервис по доставке грузов в РФ из Китая через Приамурье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Новый мультимодальный сервис запущен в работу в Амурской области для перевозки грузов из Китая в регионы России по новому автомобильному мосту Благовещенск - Хэйхэ и железной дороге, передает корреспондент "Интерфакса".

В четверг в рамках нового сервиса из Благовещенска в Самару отправлен первый контейнерный поезд. Маршрут организован АО "РЖД Бизнес Актив" (входит в подконтрольное "Российским железным дорогам" АО "РЖД Логистика"), таможенно-логистическим терминалом (ТЛТ) "Каникурган" и китайской транспортной компанией Torgmoll.

"Поезд будет доставлен за девять суток в составе 50 контейнеров, 31 восьмидесятифутовый вагон. Мы планируем организацию еженедельного сервиса, то есть, выход одного контейнерного поезда в неделю. Отправки будут на все регионы России. Грузы - это товары народного потребления, автозапчасти, строительные материалы и прочее", - сообщил "Интерфаксу" и.о. директора по продажам АО "РЖД Бизнес Актив" Антон Тихонов.

Формирование состава с учетом доставки по мосту, растаможивания на ТЛТ "Курган" и погрузки на железнодорожные платформы заняло примерно неделю. В дальнейшем планируется реверсивное движение - грузы пойдут также из России в Китай.

В свою очередь управляющий Torgmoll Кэ Цзинь пояснил агентству, что первый состав грузов в рамках мультимодального сервиса планируется отправить в КНР в сентябре.

"Планируем в середине сентября. Поезд пойдет из Подмосковья в Благовещенск, а затем груз будет доставлен по автомобильному мосту в Хэйхэ. Груз уже готов к отправке, но пока идут согласования", - сказал управляющий Torgmoll.

Он отметил, что пропускная способность железнодорожного терминала в Благовещенске пока не рассчитана на более активную перевозку грузов.

"Мы посчитали, что можем каждый день минимум отправлять 62 контейнера из Китая, но здесь (в Благовещенске - ИФ) не готовы их принять. Если не ошибаюсь, тут только один поезд раз в неделю могут сформировать. Мы готовы инвестировать в развитие терминала в вашем регионе, потому что большой запрос со стороны перевозчиков. Мы даже начали просчитывать вариант отправки через Хабаровск. Это не очень выгодно, но возможности терминала там побольше", - заметил Кэ Цзинь.

Гендиректор Агентства развития проектных инициатив Валерия Репкова сказала "Интерфаксу", что пока ТЛТ "Курган" работает по временной схеме, но справляется с текущим грузопотоком.

"Мы можем пропустить около 60 автомобилей, но на текущий момент и таких объемов нет. Терминал не загружен на 100%, находится в процессе раскрутки, отработки схем досмотров. Основные вопросы пока связаны с карантинными ограничениями на китайской стороне. С нашей стороны никаких препятствий нет, в этом году мы заканчиваем строительство", - заверила Репкова.

Зампред правительства области Павел Пузанов на церемонии отправки первого поезда отметил, что с учетом роста грузопотока между двумя странами, новый мультимодальный сервис стал для участников внешнеторговой деятельности альтернативной возможностью перевозки грузов из КНР по Транссибу.

Как сообщалось, новый международный автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ после двух лет простоя из-за карантинных ограничений был открыт 10 июня. Пока он обслуживает только грузовики. В тестовом режиме действовал обнуленный тариф, с 10 августа передвижение по мосту стало платным. Сооружение построено на основе концессии, оплата за проезд - источник возврата инвестиций. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.