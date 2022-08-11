"АрктикГеолДобыча" и "Голдарктик" вложат 3 млрд рублей в чукотские месторождения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Резиденты Арктической зоны России (АЗРФ) ООО "АрктикГеолДобыча" и ООО "Голдарктик" вложат более 3 млрд рублей в проекты по разведке и освоению месторождений золота и серебра Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

По данным реестра резидентов АЗРФ, этот статус компании получили 18 и 22 июля соответственно.

"До конца 2022 года новые резиденты оформят необходимые лицензии и разрешения. Геологоразведочные работы и разработка недр на территориях Провиденского, Иультинского и Чаунского районов начнутся в 2023 году. До 2027 года объемы добычи драгоценных металлов составят около 400 кг - от 16 до 50 кг в год будет добывать каждое предприятие", - сообщил через пресс-службу директор ООО "УК ТОР "Чукотка" (подразделение КРДВ) Сергей Колядко.

По его словам, "АрктикГеолДобыча" приобретет и модернизирует склад для оборудования. "Голдарктик" закупит машины и оборудование, необходимые для реализации проекта, а также модернизирует склад их хранения.

По данным Росгеолфонда, "АрктикГеолДобыча" в конце июня получила лицензию на геологразведку и добычу на ручей Кувеемкай, правый приток реки Гыркувеем. ООО "АрктикГеолДобыча" зарегистрировано в сентябре 2020 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основными владельцами компании являются Лев, Хасан и Эдуард Ферояны (по 30%). Еще по 5% владеют Александр Белоусов и ООО "Техника и технология дезинтеграции" (Санкт-Петербург).

"Голдарктик" в середине июля получил аналогичную лицензию на ручей Промежуточный, правый приток р. Паляваам. Эта компания зарегистрирована в феврале 2022 года и принадлежит, согласно выписке из ЕГРЮЛ, Роману Ферояну.