Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil Corp. активно наращивает торговые операции в мире на фоне сохраняющихся высоких цен на свою продукцию. Компания в последнее время активизировала усилия по увеличению торговли деривативами на сырьевом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, компания пересматривает систему оплаты труда трейдеров, включая размеры бонусов, отметил один из собеседников агентства.

Exxon уже наняла по крайней мере трех трейдеров и аналитиков за последние два месяца, добавили источники. В последние недели компания открыла несколько вакансий в сфере торговли газом, грузами и другими продуктами в офисах в Лондоне и Хьюстоне.

"Мы не собираемся спекулировать о текущих или будущих бизнес-планах. Компания продолжает инвестировать в трейдинговое подразделение", - заявил ее представитель в комментарии для Bloomberg.

В 2018 году Exxon предприняла ряд шагов по организации группы нефтетрейдеров. Но с началом пандемии коронавируса, из-за которой спрос на энергоресурсы резко упал, компания свернула деятельность в этом направлении и урезала финансирование.

Однако в этом году, на фоне выхода крупнейших мировых экономик из пандемийного кризиса и геополитической напряженности, на рынке нефти воцарилась волатильность, которая приносит трейдерам большую прибыль. В марте, после начала российско-украинского конфликта, цены на нефть подскочили выше $130 за баррель, но с того момента уже упали более чем на 20%.