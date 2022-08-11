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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Доля фальсификата в строительной продукции в России достигла 25%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России четверть строительной продукции является фальсификатом, заявила представитель столичного департамента градостроительной политики Светлана Марченкова. Она сказала об этом на заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг.

"Безусловно, в настоящее время такой важной проблемой является фальсификат и контрафактная продукция. Эта проблема для стройкомплекса актуальна. И, по оценкам экспертов, до 25% доля такой продукции доходит", - сказала она.

По ее словам, по некоторому ряду товаров показатель достигает 70-75%.

В такой ситуации важно, чтобы у производителей продукции было документальное подтверждение ее соответствия установленным требованиям, сказала Марченкова. По ее словам, в Москве приняты обширные меры для борьбы с такими товарами. Так, работает комиссия по противодействую незаконному обороту продукции, в стройкомплексе также сформирована система инфоподдержки и стимулирования внедрения эффективной и инновационной продукции.

Ранее сообщалось, что до введения обязательной сертификации цемента доля фальсификата в частном потреблении достигала 40%, финансовые потери российских производителей - 44 млрд рублей (данные 2015 года), потери бюджета - 8 млрд рублей. Сертификация позволила снизить убытки вдвое.

Светлана Марченкова Москва
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