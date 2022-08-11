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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций "Уральских авиалиний"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций авиакомпании "Уральские авиалинии" серий 001Р-01 и 001Р-02, говорится в сообщении регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-30799-D-001P и 4-02-30799-D-001P.

Параметры займов не раскрываются, они будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р, зарегистрированной ЦБ в конце июля (до сих пор ее параметры также неизвестны).

В начале июня сообщалось, что правительство выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния облигации авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора". Минфин должен приобрести в 2022 году по закрытой подписке бонды этих компаний на общую сумму до 17,07 млрд рублей. На приобретение бондов "Уральских авиалиний" будет выделено почти 3 млрд рублей.

"В настоящее время авиакомпаниями организованы корпоративные процедуры, а также процедуры выпуска облигационной документации. Предполагаемый срок завершения указанных процедур - конец августа - сентябрь текущего года", - сообщал Минтранс.

Такая господдержка "позволит сберечь авиакомпаниям и аэропортам собственные оборотные средства и избежать кассового разрыва", отмечалось в материалах ведомства.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Уральские авиалинии Кольцово Домодедово Сергей Скуратов Банк России Минфин Минтранс ФНБ
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