Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на снижении котировок нефти

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы на "Московской бирже" рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,65-60,84 рубkz/$1, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 14,75 копейки, до 60,8175 рубля. Евро при этом подорожал на 5 копеек до 62,6625 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 10,36 копейки к уровню закрытия 11 августа, до 61,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,46 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,69 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте последних торгов недели на фоне небольшого снижения цен на нефть. Торги проходят при сниженной активности из-за сезона отпусков и отсутствия важных новостных поводов.

Физлица в июле стали одними из крупнейших покупателей валюты, нарастив объем покупок со 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников, сообщил 11 августа Банк России в обзоре рисков финансовых рынков.

"При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд", - подчеркивается в обзоре.

Основными продавцами на вторичных биржевых торгах ОФЗ в июле выступали системно значимые кредитные организации и прочие банки, основные покупки наблюдались со стороны некредитных финансовых организаций (НФО), повышенный спрос на ОФЗ был со стороны физических лиц во второй половине месяца, кроме того, сообщается в обзоре ЦБ.

Так, объем продажи ОФЗ системно значимыми банками в июле составил 56,9 млрд рублей, другими банками - 11,3 млрд рублей. Покупки НФО за счет собственных средств составили 33,5 млрд рублей, в рамках доверительного управления - 14,3 млрд рублей. Покупки со стороны физлиц составили 17,6 млрд рублей.

Цены на нефть опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. К 10:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,02%, до $99,58 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,14%, до $94,21 за баррель.

Зза неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тысяч б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.