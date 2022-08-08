Китайские военные отработали операцию по блокаде и захвату "крупных островов"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В масштабных военных учениях, которые вооруженные силы Китая провели в шести районах вокруг острова Тайвань с 4 по 7 августа, был отработан комплекс задач по блокаде и контролю над крупными островами, говорится в статье на сайте китайского издания "Хуаньцю шибао" со ссылкой на аналитиков.

"Некоторые аналитики полагают, что во время учений и учебных действий вокруг острова Тайвань был полностью отрепетирован весь процесс морской и воздушной блокады и кампании по контролю над крупными островами", - говорится в публикации.

В ней говорится, что для операций по захвату с моря и воздуха по крупным островам обычно сначала наносятся огневые удары, используются баллистические ракеты и крылатые ракеты, чтобы уничтожить противовоздушную оборону противника и его командные центры.

В ходе нынешний учений в районе острова баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая "впервые пролетели над островом, а военно-морские и военно-воздушные силы реализовали свободу передвижения вокруг Тайваня", пишет автор статьи.

Использование управляемых ракет большой дальности показало, что они обладают высокой точностью, приводит газета оценку китайского военного эксперта Чжан Сюэфэна.

Он отметил, в частности, что баллистические ракеты, применявшиеся в ходе учений, "очень похожи по внешнему виду на ракеты DF-15, представленные на предыдущем военном параде".

"После глубокой модернизации и совершенствования точность удара и возможности этой ракеты были значительно улучшены (...). Использование этой тактической баллистической ракеты на учениях показало ее способность точно поражать важные цели на главном острове Тайваня, такие, как командные центры, радары противовоздушной обороны и авиабазы", сказал эксперт.

Ранее китайские СМИ сообщали об испытании в ходе нынешних учений гиперзвуковой ракеты DF-17.

Чжан Сюэфэ также обратил внимание, что во время учений китайская баллистическая ракета "прошла над Тайванем в воздушном пространстве, где были плотно размещены тайваньские зенитные ракеты Patriot, и нанесла точный удар под носом у американской системы ПРО Aegis".

Китай 4 августа в ответ на провокационный визит Пелоси начал крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.