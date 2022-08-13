Белоусов заявил, что пик спада в потреблении в РФ пройден

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пик спада потребления в РФ пройден, максимальное падение инвестиций только еще предстоит в I полугодии 2023 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в субботу на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

"Последние расчеты Минэкономразвития, я внутренне согласен с ними, они показывают, что в части потребления пик спада мы прошли или проходим сейчас. Вот это падение реальных доходов, розничного товарооборота, который случился из-за скачка инфляции в середине года, где-то второй-третий квартал - это пик (падения - ИФ)", - отметил он.

"Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться - где-то примерно минус 8-9% (спад розничного потребления в годовом выражении - ИФ), но, тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, есть целый ряд признаков, что это уже начинается. И в 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится", - сказал Белоусов о динамике в розничном потреблении.

Что касается пика инвестиционного спада, то он, по словам Белоусова, придется на 2023 год - на первое полугодие.

"Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью, и с ограничениями по производству", - отметил он, подчеркнув, что сейчас этой проблеме уделяется самое пристальное внимание.