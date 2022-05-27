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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Данные ККТ показали замедление спада потребления в России с 10% до 3%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России потребительский спрос, по данным контрольно-кассовой техники, в начале мая снижался почти на 10% в годовом выражении, но в последнюю неделю мая падение замедлилось до 3%, заявил в суперфинале IV конкурса управленцев "Лидеры России" премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, на потребительский спрос повлияло несколько факторов.

"Прежде всего, что в конце февраля и в марте огромное число покупок совершалось из-за ажиотажа. Сейчас он спал, люди используют приобретенное ранее. Запасов в торговых сетях хватает", - объяснил премьер.

Кроме того, по его словам, определенное влияние на потребление оказали дорогие кредиты - высокие процентные ставки в банках.

"Рассчитываем, что инициативы президента по повышению минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе пенсий (на 10% с 1 июня - ИФ) помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время. Способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать меры по поддержке спроса, которые компенсируют произошедший рост цен", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Лидеры России
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