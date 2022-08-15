Чиновники договорились об условии для обнуления НДС на судоремонт

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские ведомства нашли компромиссное решение для обнуления НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, рассказал "Интерфаксу" вице-премьер глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Буквально на днях мы обсуждали вопрос по нулевому НДС на судоремонт. Нашли решение, при котором НДС может быть обнулен для всех предприятий судоремонтной отрасли, но обязательным условием станет подписание инвестиционного соглашения и направление дополнительных доходов на развитие предприятия", - сказал он.

"Это компромиссное решение поможет нам увеличить объемы судоремонта. В дальнейшем за счёт модернизации предприятий и увеличения объемов предоставления услуг будут обеспечены и поступления в бюджет", - отметил вице-премьер.

В конце июля Мантуров говорил журналистам, что Минпромторг и Минфин готовят единое решение о применении нулевой ставки НДС на услуги судоремонта. "Я уверен, что в ближайшее время мы найдем компромиссное решение, потому что выпадающих доходов нет, нужно создать, по сути, новую отрасль. А когда отрасль будет создана, появятся другие сопутствующие поступления в бюджет, будут создаваться новые рабочие места, будут формироваться новые компетенции", - объяснял он.

До настоящего времени обслуживание российских судов в основном происходило либо в Юго-Восточной Азии, либо в Турции, отчасти в Западной Европе.

Осенью 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию морских судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота.

Первоначально Минпромторг предлагал установить обнуленный НДС в качестве пилотного проекта для предприятий Дальнего Востока и Арктики, Крыма и Севастополя, однако итоговое предложение министерства по обнулению ставки налога касается всех предприятий отрасли.