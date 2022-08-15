Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Реконструкцию спортивной арены "Дружба" в Лужниках завершат в 2023 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что конструкции спортзала были "в нехорошем состоянии" и отметил большую сложность проекта.

По его словам, на основе универсального спортивного зала "Дружба" будет создан современный многофункциональный комплекс, который сможет вместить более 3 тысяч зрителей. В нем будут проводить соревнования, например, по волейболу или баскетболу, а также зрелищные мероприятия.

Бочкарев ранее отмечал, что с 2014 года на территории олимпийского комплекса "Лужники" было построено и реконструировано 22 объекта, в том числе Большая спортивная арена.

"В "Лужниках" сейчас продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра, ледового дворца "Кристалл", а также реконструируется универсальный спортзал "Дружба"", - говорил тогда чиновник.