Снижение цен на новостройки в Китае в июле стало максимальным более чем за 6 лет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Снижение цен на новостройки в Китае в июле 2022 года стало максимальным более чем за шесть лет на фоне сохраняющегося кризиса в секторе недвижимости страны и снижения доверия китайских покупателей к застройщикам, подсчитала The Wall Street Journal по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,67% по сравнению с июлем прошлого года после снижения на 1,29% месяцем ранее, отмечает издание. Падение цен продолжается третий месяц подряд. До этого они росли на протяжение шести лет.

Рост цен на новостройки был зафиксирован в 22 из 70 крупнейших городов Китая. В предыдущем месяце таких городов было 21.

Цены на новые дома в крупных городах КНР в июле уменьшились относительно июня на 0,11% после падения на 0,1% месяцем ранее. Показатель в помесячном исчислении снижается уже одиннадцать месяцев подряд.