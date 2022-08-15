Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов понедельника

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Доллар США подрастает, евро понижается на Московской бирже в понедельник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,42 - 60,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,7075 руб./$1 (+10,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 62,1875 руб./EUR1 (-12,25 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,12 коп. к уровню закрытия 12 августа, до 61,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,18 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,8 коп. ниже официального курса.

Чуть позднее доллар ускорил темпы роста, евро развернулся вверх.

Курс доллара США составил 61,26 руб./$1 в 10:10 по московскому времени, что на 65,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,61 руб./EUR1, подорожав на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,3 копейки - до 61,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в первые минуты торгов под влиянием спроса на валюту. Московская биржа с 15 августа предоставила возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Параллельный импорт

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти $6,5 млрд. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить $16 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд", - сказал он, пояснив, что прогноз основывается на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2-2,5 млрд.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в этом году по постановлению правительства, утвержденному 6 мая. Ввозить в рамках параллельного импорта можно те товары, которые вошли в подготовленный Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за опасений по поводу сокращения глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:04 по московскому времени в понедельник составляет $97,25 за баррель, что на 0,92% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,64 за баррель, что на 0,9% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета Politico.

По данным издания, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. Оно, в частности, предусматривает, что "лица, не являющиеся гражданами США" и поддерживающие деловые отношения с иранцами, не включенными в американские санкционные списки, не будут подвергаться санкциям даже в том случае, если их партнеры-иранцы ведут бизнес с теми иранскими структурами или лицами, против которых санкции введены.

Тем временем на прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с - из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Число действующих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 3 единицы, до 601, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.