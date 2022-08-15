РФ отказалась от евро и доллара при расчетах в сфере военно-технического сотрудничества

Россия использует в этих целях рубли, рупии и юани

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия отказалась от евро и доллара и платежей через SWIFT при расчетах в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Банковская система сегодня, обслуживая контракты ВТС, не работает в зоне евро и доллара и не использует SWIFT... Мы имеем более гибкую систему расчетов, используя механизмы банков наших партнеров, и замкнутую валютную схему, которую мы успешно реализуем. Мы сегодня работаем с индийскими рупиями, китайскими юанями, работаем с рублями", - сказал Михеев.

Михеев отметил, что Россия испытывает сильное давление со стороны США и стран Запада.

"Доходит до абсурда, не разрешают нашим кораблям заходить в порты, осуществлять докировку, сопровождение, портовое обслуживание", - добавил он.