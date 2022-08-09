Утверждены требования к российской системе бронирования авиабилетов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Такое постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Оно вступит в силу с 30 октября 2022 года.

Чиновники обновили требования к системе и ее защите на случай возможных санкций со стороны недружественных государств или посягательств на данные пассажиров внутренних рейсов.

В частности, в системе должно будет использоваться только российское программное обеспечение.

"Исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством, - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа".

Предполагается, что новые требования позволят избежать сбоев в воздушных перевозках, "которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информационных систем введут ограничения на их использование", сказано в описании.

Гарантийное обслуживание АИС ОВП будут вести только российские организации, а ее базы данных, серверы и другая технологическая инфраструктура будут размещаться исключительно на территории России.

Проект этих правил Минтранс публиковал в апреле.

Ранее российские авиакомпании, возившие пассажиров за рубеж, пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования - американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. С российскими системами "Леонардо" и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС) работали перевозчики, ориентированные на внутренние рейсы - в том числе Red Wings, "РусЛайн", "Ямал", "ЮТэйр", "Азимут".

В мае сообщалось, что S7 начнет работать с ОРС, в июне "Победа" перешла на "Леонардо". "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования в IV квартале 2022 года, говорил замгендиректора компании Антон Мацкевич.