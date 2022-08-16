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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:42

Акционерам "Татнефти" предложили дивиденды за полугодие в 32,71 рубля на акцию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 15 августа рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на акцию, сообщила компания.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 22 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 28 августа.

"Запасной" датой проведения внеочередного собрания акционеров на случай отсутствия кворума определено 27 сентября.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии "Татнефть" получила 152,16 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что вдвое больше результата аналогичного периода прошлого года. При этом выручка увеличилась на 42,4%, до 710,7 млрд рублей.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал НК составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль.

По итогам 2021 года компания выплатила 42,64 рубля на акцию: 16,52 рубля на акцию за первое полугодие, 9,98 рубля за третий квартал и 16,14 рубля на акцию за четвертый квартал.

Татнефть
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