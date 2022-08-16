"Магнитогорский металлургический комбинат" начал автоматическую конвертацию GDR в акции

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" начал автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок.

"С учетом порядка автоматической конвертации и даты уведомления ММК полагает, но не гарантирует, что процесс автоматической конвертации пройдет до 5 сентября 2022 года", - говорится в сообщении компании.

Владельцы должны удовлетворять требованиям закона и порядку автоматической конвертации. Депозитарии, которые в настоящее время учитывают расписки, спишут со счетов GDR и зачислят вместо них эквивалентное количество акций.

Уведомление об автоматической конвертации GDR в акции 15 августа было направлено депозитарию (АО КБ "Ситибанк") в соответствии со статьей 4 ФЗ от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ и решением совета директоров ЦБ РФ от 22 июля 2022 года.