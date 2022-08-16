Из порта Клайпеды вышел танкер с 15 000 тонн украинского растительного масла

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Танкер с 15 тысячами тонн украинского растительного масла вышел из Клайпедского порта, сообщила работающая в порту стивидорная компания Bega.

Это первый крупный груз украинских пищевых товаров, вывезенный через Клайпедский порт, уточнил через пресс-службу председатель совета директоров Begа Алоизас Кузмарскис.

Компания не указала порт назначения, однако предыдущий груз украинского растительного масла был вывезен в порт Дюнкерк (Франция).

Украинская продукция поступает в Клайпеду с мая. До этой партии кукуруза, зерновые и растительное масло вывозились через компанию Bega малыми или объединенными с литовскими грузами партиями.

Кузмарскис подтвердил, что вызовы, связанные с прибытием украинских грузов в порт, удалось преодолеть, потоки стабилизировались, время логистики сократилось.

Украинская сельхозпродукция в Литву прибывает через Польшу, грузы перевозят дочерние предприятия "Литовских железных дорог", компании LTG Cargo и LTG Cargo Polska совместно с партнерами.