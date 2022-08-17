"ЛУКОЙЛ" уведомил депозитарий об автоматической конвертации ADR

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" направил депозитарию - АО КБ "Ситибанк" - уведомление о необходимости совершения действий, направленных на автоматическую конвертацию ADR в локальные акции компании, сообщила НК.

Уведомление направлено во исполнение нового закона, который предусматривает возможность автоматической и принудительной конвертации ADR в акции без участия банка-депозитария по программе ADR.

Ситибанк должен будет провести автоматическую конвертацию депозитарных расписок с зачислением соответствующего количества акций на те же счета, на которых учитываются DR. Процесс конвертации может занять до трех недель, уточняет компания.

Для депозитарных расписок, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, помимо конвертации в стандартном режиме с использованием иностранных учетных систем, возможна конвертация по заявлению держателей через российскую инфраструктуру. Для такой конвертации необходимо не позднее 11 октября 2022 года обратиться в Ситибанк с заявлением о конвертации депозитарных расписок в акции "ЛУКОЙЛа" и приложить требуемые для этой операции документы. В срок не позднее 25 октября 2022 года и при отсутствии оснований для отказа Ситибанк должен будет списать акции ПАО со счета депо депозитарных программ и зачислить их на счет депо обратившегося с заявлением держателя.

Принятые в июне поправки в закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих позволили проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права - в российском либо иностранном депозитарии. Для владельцев, права которых учитываются в отечественных депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре. Компании, получившие право сохранить депозитарную программу, теперь вправе ходатайствовать о непроведении автоматической расконвертации DR, либо о проведении ее после закрытия деппрограммы. Все остальные эмитенты обязаны до 19 августа направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который в свою очередь должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов.

Закон позволяет держателям расписок инициировать принудительную конвертацию их в акции российского эмитента. Для этого до середины октября им нужно обратиться с заявлением в российский депозитарий, в котором открыт счет депо для учета прав на акции российской компании. После окончания сбора заявок депозитарий в течение 10 рабочих дней должен будет провести конвертацию, но только в том случае, если на счете депо окажется достаточно акций российского эмитента. Если их будет меньше, конвертация не состоится.

"ЛУКОЙЛ" сообщал, что с 6 июня прекращает листинг американских депозитарных расписок (ADR) и акций компании, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, и уведомил банк-депозитарий Citibank N.A. о намерении прекратить с 30 декабря 2022 года депозитарные соглашения по программам американских депозитарных расписок "Уровень 1" и "правило 144А" (ADR). Держатели ADR могут конвертировать их в обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" до 30 декабря 2022 года. Предложение актуально только для держателей ADR, которые являлись таковыми по состоянию на 27 апреля 2022 года.

По состоянию на конец мая 2021 года (самые актуальные раскрытые данные) на ADR приходилось 30,6% акционерного капитала компании. Депозитарные расписки помимо Лондонской фондовой биржи также торговались на Франкфуртской, Мюнхенской и Штутгартской фондовых биржах и внебиржевом рынке США. Одна ADR "ЛУКОЙЛа" соответствует одной акции.