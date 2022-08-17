Росстат сообщил о замедлении снижения цен промпроизводителей в июле до 2,2%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В России в июле 2022 годаf цены производителей промышленных товаров снизились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 4,1% в июне 2022 года, на 6,9% в мае, роста на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе, сообщил Росстат.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале августа, предполагали снижение цен промпроизводителей в июле на 0,7%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в июле составил 6,1% после 11,3% в июне, 19,3% в мае, 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в июле 2022 года снизились на 1,9% (в годовом сравнении рост составил 5,2%). Значительное падение цен зафиксировано на янтарь - на 36,8%, железорудный доменный агломерат - на 34,6%, железорудные (окисленные) окатыши- на 33,5%, природные (кроме технических) алмазы - на 29,6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 26,7%, железорудный концентрат - на 24,3%, железную товарную необогащенную руду - на 23,6%, сурьмяные концентраты - на 23,5%, коксующийся уголь - на 22,7%, обогащенные уголь и антрацит - на 19,6%, цинковые концентраты - на 19,5%, газовый нестабильный конденсат - на 17,9%, серебряные концентраты - на 17,4%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в июле 2022 года снизились на 2,9% (в годовом сравнении - рост на 6,7%).

Третий месяц подряд наблюдается снижение цен в металлургии, отмечает Росстат. Более всего цены снизились на нелегированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали - на 35,6%, ферротитан - на 30,1%, необработанный кобальт - на 27,1%, магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки - на 25,2%, необработанный свинец - на 24,6%, легированную прочую сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 23,0%, платину и необработанные или полуобработанные металлы платиновой группы, или в виде порошка - на 21,1%, ферросилиций - на 20,9%, необработанный цинк - на 20,4%, листовые профили из нелегированной стали - на 19,9%, феррованадий - на 19,5%, листовой холоднокатаный прокат из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 18,4%, ферросиликомарганец - на 18,1%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 18,0%, никель необработанный - на 17,8%.

В производстве химических веществ и химических продуктов снизились цены на оксиды прочих металлов - на 39,0%, бензолы - на 28,3%, полимеры стирола в первичных формах - на 28,1%, техническую газовую серу- на 27,9%, оксиды цинка - на 21,4%, полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - на 21,0%, стирол - на 19,9%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 19,4%, духи и туалетную воду - на 18,8%, красители органические синтетические и составы на их основе - на 18,1%.

Стали ниже цены на отдельные виды нефтепродуктов и кокс: пропан и бутан сжиженные - на 48,1%, кокс и полукокс из каменного угля - на 25,2%, газообразные углеводороды, кроме природного газа - на 22,5%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки - на 22,4%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в июле 2022 года на 1,8% (в годовом сравнении - на 3,8%).