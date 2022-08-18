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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Государство субсидирует 48% расходов по переводу транспорта с бензина на метан

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство увеличит субсидирование расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на метан с 24% до 48%. Как сообщает сайт правительства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

Чиновники считают, что увеличение субсидий стимулирует перевод транспорта метан и поддержит спрос на газовое топливо.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры.

В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.

Правительство Михаил Мишустин
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