Минсельхоз попросил удвоить в этом году субсидии на производство и реализацию зерна

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ просит правительство выделить дополнительно 10 млрд рублей для субсидирования производства и реализации зерна в этом году. Таким образом, общая сумма будет удвоена.

"В текущем году на эту меру поддержки (субсидирование производства и реализации зерна - ИФ) предусмотрено 10 млрд рублей. Кроме того, 17 августа Минсельхоз направил в правительство инициативу о выделении на этот год еще 10 млрд рублей дополнительно. Это позволит сохранить рентабельность сельхозпроизводителей в условиях роста издержек", - говорится в сообщении ведомства.

ФГИС "Зерно"

Минсельхоз напоминает, что субсидии на производство и реализацию зерновых будут доступны аграриям только при внесении данных во ФГИС "Зерно" (система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки). С 1 сентября регистрация и работа в этой системе станет обязательным условием для получения субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, подчеркивает Минсельхоз.

"Проект постановления правительства, которым будут внесены соответствующие изменения, подготовлен Минсельхозом и сейчас проходит общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время участники зернового рынка вносят данные о производстве и реализации зерна во ФГИС "Зерно" в добровольном порядке. С 1 сентября это надо будет делать в обязательном порядке, за исключением сведений и информации о продуктах переработки зерна, которые должны будут предоставляться в систему с 1 марта 2023 года.

Как сообщается в письме первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут в РСПП, в настоящее время (по данным на начало августа) ко ФГИС "Зерно" присоединились более 90% производителей зерна и продуктов переработки, или более 41,5 тыс. товаропроизводителей, в том числе фермеры и представители других малых форм хозяйствования. Кроме того, в системе сформировано более 4,5 тыс. тонн товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость и оборот зерна на рынке.

Вместе с тем ряд экспертов и бизнес-объединений (в частности, РСПП и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов) высказывали опасения по поводу введения системы в период массовой уборки зерна. Они не исключали сбоев в отгрузках зерна.

Как сообщалось, в начале мая этого года Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru законопроект, в котором предлагалось перенести на год – до 1 сентября 2023 года – срок обязательного предоставления документов в систему.

"Предлагаемое регулирование приведет к сохранению дополнительных финансовых ресурсов товаропроизводителей и приспособит их к работе в федеральной системе прослеживаемости зерна", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Однако в конце мая ведомство сообщило, что срок, с которого сельхозпроизводители должны будут в обязательном порядке предоставлять информацию в систему, не изменится, это будет 1 сентября 2022 года.

Как сообщается в письме Лут, предложение ведомства о переносе срока вступления в силу срока обязательного присоединения к системе правительство не поддержало.

Создание информационной системы предусмотрено изменениями, внесенными в конце 2020 года в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства".

Что войдет в информационную систему

Согласно закону, в эту систему в обязательном порядке войдет информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. Планируется, что в системе будет создаваться сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволит последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.