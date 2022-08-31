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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минсельхоз заявил о готовности участников зернового рынка к работе во ФГИС "Зерно"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Участники зернового рынка РФ полностью готовы к работе в федеральной государственной информационной системе "Зерно" (ФГИС "Зерно", система прослеживаемости зерна). Об этом сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое провела первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Представители субъектов заявили о 100-процентной регистрации участников рынка во ФГИС "Зерно" и полной готовности к работе в системе. В настоящее время товаропроизводители предоставляют в нее информацию о валовом сборе, оформляют товаросопроводительные документы на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна", - говорится в сообщении.

По словам Лут, ФГИС "Зерно" позволит отечественным компаниям эффективно работать в условиях прозрачного рынка, а государству – обеспечивать сквозной контроль качества и безопасности сырья и переработанной продукции.

Как сообщалось, по 31 августа участники зернового рынка вносят данные о производстве и реализации зерна во ФГИС "Зерно" в добровольном порядке. С 1 сентября это надо будет делать в обязательном порядке, за исключением сведений и информации о продуктах переработки зерна, которые должны будут предоставляться в систему с 1 марта 2023 года.

Как отмечает Минсельхоз, обязательная работа во ФГИС "Зерно" будет необходимым условием для получения производителями господдержки и осуществления экспортных операций.

Минсельхоз ФГИС Зерно Оксана Лут
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