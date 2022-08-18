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В САР Калининграда зарегистрированы фирмы, связанные с производителем упаковки "Готэк"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Две компании, связанные с крупным российским производителем упаковочных материалов "Готэк", зарегистрированы в специальном административном районе (САР) в Калининградской области, свидетельствуют данные аналитический системы "СПАРК-Интерфакс".

В частности, регистрацию прошла международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Витхолл интернешенл лтд". Ее учредителями, по данным ЕГРЮЛ, выступают Елизавета Чуйкова, Елена Чуйкова, Татьяна Чуйкова, Владимир Чуйков (является председателем совета директоров группы "Готэк" - ИФ), Юрий Алпеев и Владимир Зевакин. Руководителями компании являются Олег Бушнев и Андрей Клочков.

Кроме того, в САР зарегистрирована МКООО "Салгон Инвестментс Лимитед". Ее владельцами, по информации ЕГРЮЛ, выступают кипрские Wythall International Ltd (51%) и Enercom Limited (49%). Руководителями этой фирмы также являются Бушнев и Клочков.

Wythall International - это частная инвестиционная холдинговая компания, зарегистрированная на Кипре в 2017 году. Совместно со Сбербанком компания является совладельцем Salgon Investments Limited, которая владеет 100% акций группы предприятий "Готэк", сообщается на сайте Wythall.

ГК "Готэк" выпускает упаковку из гофрокартона и картона с офсетной и флексографской печатью из формованной бумажной массы и гибкие упаковочные материалы. Основное производство находится в Железногорске Курской области. В группу компаний входят производственные площадки на территории Курской, Тульской и Ленинградской областей, всего пять производственных площадок: АО "Готэк", АО "Готэк-Центр", АО "Готэк-Полипак", АО "Готэк-Принт", АО "Готэк Северо-Запад".

"Готэк", по данным самой компании, входит в тройку крупнейших производителей упаковки из гофрокартона в России.

Готэк САР Калининградская область Wythall International Сбербанк Salgon Investments Кипр
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