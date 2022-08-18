"Моспроект-3" построит в Челябинске линию метротрамвая за 49 млрд рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московская группа компаний "Моспроект-3" по итогам тендера выбрана подрядчиком для строительства линии рельсового транспорта подземного-надземного типа (метротрам) в Челябинске, сообщила пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.

Группа одна подала заявку на участие в конкурсе по разработке проектной документации и строительству линии скоростного транспорта "Север-Юг" и предложила цену контракта в 49,267 млрд рублей при начальной цене 49,515 млрд рублей.

10 августа стало известно, что "Моспроект-3" достроит и метро в Красноярске.

"Проект "Метротрамвай" в Челябинске реализуется точно по графику. Сегодня определился подрядчик, а это значит, наступает фаза активной работы. Метро в городе начали строить еще в 1992 году. Все 30 лет объект недостроя требовал содержания и обслуживания. Считаю, что принято правильное решение и запуск скоростного трамвая необходим для нашего города-миллионника", - прокомментировал через пресс-службу глава областного ведомства Алексей Нечаев.

Строящаяся линия соединит два района города - Северо-запад и Металлургический район - с железнодорожным вокзалом. Линия рассчитана на значительный пассажиропоток - до 15 тысяч пассажиров в час. Предполагается, что с учетом высокой скорости сообщения она возьмет на себя значительную часть перевозок по этим направлениям, разгрузив наземный транспорт.

Протяженность линии - 9,45 км, из них 7,124 км подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022-2025 годах в рамках инфраструктурного бюджетного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске". Заказчиком строительства объекта выступает АО "Челябинский метротрамвай".

По условиям тендера, проектно-изыскательские работы должны быть выполнены с даты заключения договора по 24 мая 2024 года, строительство - до 30 декабря 2025 года.

Предусматривается, что в 2022 году финансирование по контракту составит 8,258 млрд рублей. На 2023 год финансирование планируется в размере 22,1 млрд рублей, в том числе строительно-монтажные работы (СМР) 21,3 млрд рублей, на 2024 год - 11,75 млрд рублей, в том числе СМР 10,96 млрд рублей. В 2025 году запланировано финансирование в размере 7,4 млрд рублей только на СМР.

В конце мая 2022 года Челябинская область получила более 10,6 млрд рублей льготного финансирования из федерального бюджета на строительство метротрамвая и погашение коммерческих долгов муниципалитетов. Проект создается в Челябинске в рамках так называемого "инфраструктурного меню", то есть проект будет реализован за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект получил поддержку президента Владимира Путина.

Первый проект метро в Челябинске появился в 1967 году, строительство ведется с 1992 года, но шло медленно из-за нехватки средств и было законсервировано.

В 2021 году проблему недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Моспроект-3" консолидировал старейшие проектные институты "Моспроект-3", "Моспромпроект" и "МНИИТЭП", говорится на сайте группы. ГК имеет опыт строительства более 80 км линий метрополитена, 31 станции метро, более 800 км дорог, более 750 искусственных сооружений, 30 ТПУ, более 200 млн кв. м жилья.