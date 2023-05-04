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Госэкспертиза одобрила проект строительства метро в Красноярске

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Госэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства красноярского метро, сообщила пресс-служба ГК "Моспроект-3".

Заключение дано на подготовку территории строительной площадки остановочного пункта "Улица Шахтеров" первой линии метрополитена в Красноярске.

На данном этапе проект предусматривает строительство новых объездных дорог, переустройство инженерных коммуникаций, снос некапитальных сооружений, а также проведение дендрологических мероприятий. Из зоны строительства предстоит вынести почти 10 тысяч м электрических кабелей, 7 тысяч м связи и 300 м водопровода и канализации, а также обустроить порядка 1,5 тысячи м временных асфальтобетонных дорог и сети наружного освещения.

Ранее для устройства первой монтажно-щитовой камеры у остановочного пункта "Улица Шахтеров" и организации дорожного движения автомобилистов и жителей на участке от дома №66 до дома №72 улице Молокова в зимний период частично построили временные дороги с покрытием из железобетонных плит. Теперь строителям нужно сделать в полном объеме северный и южный боковые объезды протяженностью почти 1,5 тысячи метров - до пересечения с улицей Батурина. Дороги будут с асфальтобетонным покрытием, наружным освещением и т.д.

На последующем этапе будет вестись устройство монтажно-щитовой камеры для старта тоннелепреходческих механизированных комплексов.

Первый этап линии красноярского метротрамвая протяженностью 10,8 км км будет включать две наземных и четыре подземных станции. Реализация проекта ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 89,29 млрд рублей.

В 2021 году проблема недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Моспроект-3" консолидировал старейшие проектные институты "Моспроект-3", "Моспромпроект" и "МНИИТЭП".

Красноярск Моспроект-3
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