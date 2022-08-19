Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле оценен в 90% от прошлогоднего

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в январе-июле 2022 года перевезли почти 90% прошлогоднего пассажиропотока, сообщил Минтранс.

"Несмотря на санкции и снижение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки восстанавливается. По предварительным данным, за январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство отметило высокую загрузку кресел российских авиакомпаний на внутренних рейсах в июле: в среднем показатель был на уровне 91,5%. Результат достигнут благодаря субсидиям, выделенным авиакомпаниям на возмещение операционных расходов, считают в ведомстве. Средства (всего выделено 100 млрд рублей) доводятся перевозчикам за фактический пассажирооборот на внутренних линиях, что "стимулирует перевозчика к выполнению полетов и перевозке большего числа граждан, а не простою техники", заявили в ведомстве.

Глава Минтранса Виталий Савельев прогнозировал в апреле, что в 2022 году все российские авиакомпании могут перевезти 100 млн человек - это на 10% меньше, чем в 2021 году.