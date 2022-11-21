Цены производителей в Германии в октябре неожиданно упали на 4,2% к сентябрю

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Германии в октябре цены производителей упали на 4,2% в помесячном выражении, зафиксировав снижение впервые с мая 2020 года, показали данные Федерального статистического управления (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста на 0,9%.

В годовом выражении темпы роста цен производителей замедлились до 34,5% с 45,8% в сентябре, когда показатель был максимальным с начала ведения расчетов в 1949 году. Эксперты ожидали более умеренного замедления, до 41,5%.

Стоимость энергоносителей в ФРГ в октябре выросла на 85,6% после увеличения более чем в два раза (132,2%) в сентябре. В том числе природный газ подорожал в 2,3 раза (на 125,6%), электроэнергия - почти в 2 раза (на 90,3%).

Повышение индекса PPI без учета стоимости энергоносителей составило 13,7%.

Цены производителей на промежуточные товары увеличились на 15,9%, в том числе на металлы - на 21%. Рост стоимости потребительских товаров длительного пользования составил 11,3%, средств производства - 7,8%.