Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"Мосбиржа" в сентябре-январе повысит тарифы на технологические сервисы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в сентябре-январе изменит тарифы на технологические услуги клиентам, сообщается на сайте торговой площадки.

При этом тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не будут.

Первые изменения будут внесены в сентябре. На этом этапе будет откорректирована стоимость услуг в зоне колокации (самый высокоскоростной и надежный способ подключения к биржевым сервисам, зал колокации расположен в непосредственной близости от торгового ядра, что обеспечивает лучшее время доставки заявок и минимальные задержки при получении биржевой информации - ИФ), а также криптозащиты, сетевых и прочих сопутствующих услуг.

Для снижения операционной нагрузки на клиентов зоны колокации будет отменена тарификация выделения IP-адресов во внутренней сети биржи.

После этого планируется в октябре повысить стоимость биржевых терминалов (идентификаторов терминального типа).

На заключительном этапе, в январе, биржей будет произведено изменение и выравнивание стоимости шлюзовых подключений.

Биржа в 2023 году планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов. Часть дополнительных средств, полученных от изменения тарифов на технологические сервисы, будет реинвестирована в развитие инфраструктуры участников торгов, что обеспечит долгосрочное развитие рынка, повысит его технологичность и эффективность. Об условиях и критериях вхождения в программу сообщат дополнительно.

Полный перечень всех тарифов, а также даты их изменений размещены на сайте биржи.

Согласно опубликованному в пятницу отчету "Мосбиржи" по МСФО ее операционные расходы на техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов во втором квартале 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,9%, до 465,8 млн рублей, комиссионный доход от продажи программного обеспечения и технических услуг вырос на 2,5%, до 270,2 млн рублей.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глейзеры готовы продать миноритарную долю в "Манчестер Юнайтед"

Евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

"Шереметьево" получило предупреждение ФАС

Московский скоростной диаметр и трассу М-12 свяжут к 2024 году

В России введена квота на экспорт макулатуры до 3 декабря

Ozon запустил собственный сервис объявлений

РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле оценен в 90% от прошлогоднего

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });