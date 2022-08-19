"Мосбиржа" в сентябре-январе повысит тарифы на технологические сервисы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в сентябре-январе изменит тарифы на технологические услуги клиентам, сообщается на сайте торговой площадки.

При этом тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не будут.

Первые изменения будут внесены в сентябре. На этом этапе будет откорректирована стоимость услуг в зоне колокации (самый высокоскоростной и надежный способ подключения к биржевым сервисам, зал колокации расположен в непосредственной близости от торгового ядра, что обеспечивает лучшее время доставки заявок и минимальные задержки при получении биржевой информации - ИФ), а также криптозащиты, сетевых и прочих сопутствующих услуг.

Для снижения операционной нагрузки на клиентов зоны колокации будет отменена тарификация выделения IP-адресов во внутренней сети биржи.

После этого планируется в октябре повысить стоимость биржевых терминалов (идентификаторов терминального типа).

На заключительном этапе, в январе, биржей будет произведено изменение и выравнивание стоимости шлюзовых подключений.

Биржа в 2023 году планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов. Часть дополнительных средств, полученных от изменения тарифов на технологические сервисы, будет реинвестирована в развитие инфраструктуры участников торгов, что обеспечит долгосрочное развитие рынка, повысит его технологичность и эффективность. Об условиях и критериях вхождения в программу сообщат дополнительно.

Полный перечень всех тарифов, а также даты их изменений размещены на сайте биржи.

Согласно опубликованному в пятницу отчету "Мосбиржи" по МСФО ее операционные расходы на техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов во втором квартале 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,9%, до 465,8 млн рублей, комиссионный доход от продажи программного обеспечения и технических услуг вырос на 2,5%, до 270,2 млн рублей.