"Мосбиржа" ждет роста capex на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Необходимость искать новых поставщиков оборудования в условиях сжавшегося рынка потребует от "Московской биржи" роста капитальных вложений.

Capex биржи в 2021 году составил 3,6 млрд рублей. В 2022 году, согласно опубликованной в пятницу презентации, "Мосбиржа" ожидает увеличения этого показателя до 4-5 млрд рублей.

"Что касается капитальных расходов, не секрет, что многие производители ушли с рынка, и нам необходимо делать импортозамещение, - сказал финдиректор биржи Андрей Селюк в ходе конференс-колле для инвесторов после публикации отчетности за второй квартал. - Поэтому мы прогнозируем возможный рост цен в связи с тем, что на рынке осталось меньше тех, кто продает оборудование, и тех, кто может его обслуживать".