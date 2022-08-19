"Мосбиржа" в сентябре-январе повысит тарифы на технологические сервисы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в сентябре-январе изменит тарифы на технологические услуги клиентам, предупредил сайт биржи.

Тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не будут.

В сентябре будет изменена стоимость услуг в зоне колокации (самый высокоскоростной и надежный способ подключения к биржевым сервисам, зал колокации расположен в непосредственной близости от торгового ядра, что обеспечивает лучшее время доставки заявок и минимальные задержки при получении биржевой информации - прим. ИФ), а также криптозащиты, сетевых и прочих сопутствующих услуг.

Для снижения операционной нагрузки на клиентов зоны колокации будет отменена тарификация выделения IP-адресов во внутренней сети биржи.

В октябре будет повышена повысить стоимость биржевых терминалов (идентификаторов терминального типа).

В январе биржа изменит и выравняет стоимость шлюзовых подключений.

Биржа в 2023 году планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов. Часть дополнительных средств, полученных от изменения тарифов на технологические сервисы, будет реинвестирована в развитие инфраструктуры участников торгов, что обеспечит долгосрочное развитие рынка, повысит его технологичность и эффективность. Условия и критерии вхождения в программу будут сообщены дополнительно.

Полный перечень всех тарифов, а также даты их изменений опубликованы на сайте биржи.

Как говорится в отчете "Мосбиржи" по МСФО, ее операционные расходы на техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов во втором квартале 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,9%, до 465,8 млн рублей, комиссионный доход от продажи программного обеспечения и технических услуг вырос на 2,5%, до 270,2 млн рублей.