НМТП направил депозитарию уведомление об автоматической конвертации GDR

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU -ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) уведомило депозитарий ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" о необходимости автоматической конвертации депозитарных расписок в акции, сообщила компания.

"Дж.П. Морган Банк Интернешнл" - российский депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ НМТП.

Уведомление направлено во исполнение закона 114-ФЗ, который предусматривает возможность конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов без участия иностранного банка-депозитария. По закону такие расписки должны быть автоматически, без участия держателей, конвертированы в акции российских эмитентов.

НМТП в мае направил в J.P.Morgan Chase Bank как депозитарию программы GDR уведомление о расторжении депозитарного соглашения, говорилось в сообщении банка. Дата прекращения договора - 3 августа (90 дней с момента получения уведомления о соответствующем решении).

Крупнейший акционер НМТП - "Транснефть", государство владеет 20% акций. По состоянию на конец 2021 года на долю миноритарных акционеров НМТП приходилось около 13,95% акций компании, включая 5,4% в виде глобальных депозитарных расписок НМТП (одна GDR НМТП представляет 75 акций).

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).