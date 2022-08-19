"Транснефть-Дружба" вывела в ремонт два продуктовых резервуара на 20 тыс. куб. м

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "Транснефть - Дружба" в рамках плановых работ на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) Уфа - Западное направление и Куйбышев - Брянск отключила два резервуара вертикальных стальных (РВС) объемом 10 тыс. куб. м. каждый на линейной производственно-диспетчерской (ЛПДС) "8-Н".

Согласно сообщению общества, ремонт резервуаров планируется завершить в ноябре 2023 года.

Также на ЛПДС заменены 3 единицы запорной арматуры, выполнен средний ремонт 7 задвижек и 4 регуляторов давления на участках МНПП Куйбышев - Брянск, Уфа - Западное направление, ЛПДС "Стальной Конь" и промежуточной перекачивающей станции (ППС) "1Д". "Своевременные профилактические мероприятия позволят исключить повышенную амортизацию и продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры", - поясняет предприятие.

Для производства работ на 72 часа была планово остановлена транспортировка дизельного топлива по МНПП Уфа - Западное направление, Куйбышев - Брянск, Участок №41, Участок №42. В настоящее время транспортировка нефтепродуктов возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

АО "Транснефть-Дружба" занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов, имеет резервуарный парк емкостью 3 млн кубометров, 24 нефтеперекачивающие станции и 14 нефтепродуктоперекачивающих станций, протяженность трубопроводов составляет 7,8 тыс. км.