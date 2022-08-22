Российский рынок акций открылся снижением индексов в пределах 0,5%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций открылись снижением рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent опустилась к $95 за баррель, дешевеют металлы), подорожали расписки TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2188,88 пункта. Индекс РТС снизился на 0,5%, до 1164,33 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Доллар подорожал на 40 копеек, до 59,5 рубля.

Подешевели акции Polymetal (-2,9%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), АФК "Система" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "Яндекса" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $2800/тыс. куб. м. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник утром достигла $2866 за тысячу кубометров.

Подорожали расписки TCS Group (+1,5%), OZON (+0,3%), акции "Аэрофлота" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник сложно назвать позитивным. Доллар дорожает, нефть дешевеет, на большинстве рынков акций наблюдается негативная динамика индексов. С другой стороны, снижение ставок в Китае и данные по увеличению импортных закупок КНР из России позитивны для российских акций. Соответственно, можно ожидать от российского рынка очередной консолидации, хотя и с вектором на небольшое снижение. Рубль способен продолжить укрепление на фоне пиковых налоговых платежей, полагает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, ключевой темой на нефтяном рынке остается иранская ядерная сделка - точнее, ее вероятное перезаключение с США. В настоящее время стороны пытаются обговорить условия, но особых подвижек пока нет.

В итоге прямой угрозы возврата дополнительного объема нефти на рынок нет. Статистика по буровой активности в пятницу вышла нейтральной: число установок за прошедшую неделю не изменилось. На этой неделе в фокусе внимания будут традиционная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также предварительные данные по деловой активности за август в Европе и США. Данные будут интересны для оценки ситуации в мировой экономике, а значит, и спроса на энергоносители. Если статистика выйдет слабее ожиданий, то это усилит ожидания скатывания мировой экономики в рецессию. На этом фоне аппетит инвесторов к рисковым активам может сократиться, и цены на нефть Brent будут вновь под давлением. В понедельник рынок будет оценивать новости по Ирану, цена нефти Brent будет консолидироваться около $95 за баррель.

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,9-2% из-за сокращения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки. В отсутствие важной статистики инвесторы оценивали квартальные отчетности и прочие корпоративные новости, а также заявления руководителей Федрезерва.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил в четверг, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год до 3,65% годовых с 3,7%, сроком на пять лет - до 4,3% годовых с 4,45%. Большинство аналитиков ожидали снижения ставок по LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение опустить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п., до 2,75% годовых.

Снижение процентных ставок, как ожидается, усилит поддержку китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь снижаются, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,6%, до $95,16 за баррель (+0,1% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,5%, до $89,38 за баррель (+0,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,4%.

В центре внимания участников рынка - заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных. Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Treading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 601 единицу, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.